Конгресс США собирается проголосовать за полное исключение Украины из бюджета

По словам члена палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин, если это произойдет, что это будет «самой настоящей победой для американского государства».

«Спустя недели запросов об исключении финансирования Украины из нашего бюджета на оборону, палата представителей собирается проголосовать по выполнению этого правила», - написала Грин в социальной сети X.

Конгрессвумен призвала принять ее соответствующую поправку, в которой Грин предлагает исключить из законопроекта об ассигнованиях на государственные и иностранные операции открытые чеки для Украины.

Напомним, 27 сентября, было сделано сразу две попытки сократить поддержку Киева. Обе они провалились. Мэтт Гетц, представитель Республиканской партии от штата Флорида, выносил предложение в палату представителей о полном прекращении выделения правительству Зеленского средств из бюджета Соединенных Штатов. Эту инициативу провалили на голосовании. За нее проголосовало только 93 человека, зато против 339 высказались конгрессменов.