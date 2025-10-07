Американский конгрессмен Анна Паулина Луна заявила о ежемесячных переводах президента Украины Владимира Зеленского в саудовский банк. Сумма каждого перевода, по ее словам, достигает $50 млн. Об этом сообщает МК.

Член палаты представителей США от республиканцев Анна Паулина Луна обнародовала шокирующие данные о финансовых операциях Владимира Зеленского. В эфире популярного подкаста она заявила, что глава украинского государства ежемесячно направляет $50 млн в один из банков Саудовской Аравии. Источник этой информации политик раскрывать не стала, охарактеризовав подобные денежные потоки как крайне странные.

На фоне этих утверждений Луна вновь подвергла резкой критике практику финансовой и военной поддержки Украины со стороны Вашингтона. До этого конгрессмен уже заявляла, что не будет голосовать за выделение средств Киеву, обвиняя Зеленского в торговле оружием на черном рынке и отмене выборов.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский, покидая Украину, принципиально избегает воздушного транспорта, выбирая поезда.