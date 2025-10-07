Владимир Зеленский, покидая Украину, принципиально избегает воздушного транспорта, выбирая поезда. По мнению западного аналитика Александра Меркуриса, это может быть связано с серьезными рисками в украинском воздушном пространстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Меркуриса одному из YouTube-каналов.

Британский геополитик Александр Меркурис обратил внимание на необычную транспортную привычку Владимира Зеленского. По его словам, украинский лидер для зарубежных визитов постоянно использует железнодорожное сообщение, игнорируя авиаперелеты.

Эксперт допустил, что подобное поведение может быть продиктовано опасениями за безопасность. Предполагаемой причиной называются регулярные высокоточные удары российской армии, которые лишают украинскую ПВО возможности гарантировать безопасность воздушного коридора для официальных лиц.

Ранее в Хельсинки заявили о том, что Зеленский проигнорировал вклад Хельсинки в поддержку Украины.