Конгрессмен Раскин: победив на выборах, Трамп постарается прекратить украинский конфликт уступками России

Кандидат в президенты США от республиканцев, миллиардер Дональд Трамп намеревается прекратить конфликт на Украине в случае своей победы на предстоящих осенью выборах, среди прочего, за счет уступок России, заявил в беседе с РИА Новости на полях съезда Демократической партии США в Чикаго член палаты представителей конгресса Джейми Раскин.

Собеседник агентства в подтверждение своих слов напомнил о резких словах сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса, который идет на выборы в паре с Трампом, заявившего ранее, что не намерен «дать ни гроша» украинцам.

«И он говорит от имени всего избирательного бюллетеня», — указал конгрессмен-демократ.

Раскин высказал уверенность, что подобной политикой Трамп предпочитает подражать якобы таким мировым автократам, как северокорейский лидер Ким Чен Ын, премьер Венгрии Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин.

Ранее стало известно, что украинские власти активно готовят почву для осенних переговоров с Россией о ядерной и продовольственной безопасности.