Конгрессмены одобрили продление финансирование правительства США

Голосование завершилось положительно за несколько часов до официального объявления шатдауна. Проект одобрили 366 конгрессменов, 34 проголосовали против.

Таким образом, финансирование правительства США будет продлено.

Кроме того, было принято решение выделить более $100 млрд на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Также конгрессмены проголосовали за повышение потолка госдолга США до $36 трлн, иак как это необходимо для продолжения финансирования американского правительства.

Ранее сообщалось о том, что Маска назвали теневым президентом США.