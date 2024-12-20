Маска назвали теневым президентом США

Изобретатель вмешивается в управление Соединенными Штатами, и тем самым, по мнению его критиков, играет роль теневого президента страны. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Миллиардер вмешивается в процесс принятия решений законодателями. Так он с помощью своего поста в соцсети Х сумел добиться впечатляющих результатов.

«Использовал свой влиятельный аккаунт, чтобы оказать давление на республиканцев в Палате представителей с целью торпедировать законопроект о расходах», — указало издание.

Этот закон, который должен был обеспечить работу федерального правительства в течение последующих трех месяцев, был отклонен представителями Республиканской партии. При этом якобы посты Маска содержали ложные сведения. Трамп также поддержал отклонение этого законопроекта. Получается, что известный изобретатель является теневым правителем США.

Ранее пресса сообщила, что что Маск стал первым человеком, чье личное состояние перевалило за планку в 400 млрд. долларов. Он считается самым богатым в мире, его капитал оценивается в $439,2 млрд.