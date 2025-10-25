Анне Паулина Луна, член палаты представителей США от Республиканской партии, призвала Вашингтон начать диалог с Россией, направленный на установление мира и развитие торговых отношений. По её мнению, это должно заменить политику провокаций, которая может привести к войне.

В социальной сети X, которая запрещена в России, конгрессвумен выразила мнение, что США должны прекратить поддержку неоконсервативной политики, направленной на разжигание войны с Россией. Вместо этого она призвала к развитию торговых отношений и стремлению к миру.

«Зачем нам отталкивать сверхдержаву, когда мы могли бы вести открытый диалог о мире и вести торговые переговоры, которые принесли бы пользу всем американцам?» — написала она.

Ранее стало известно, что администрация американского президента Дональда Трампа разработала очередной пакет санкций против России, который может быть введен при отсутствии прогресса в урегулировании украинского конфликта.

Согласно данным инсайдеров, основные ограничения в разработанном пакете сфокусированы на двух ключевых направлениях — банковской системе и объектах нефтетранспортной инфраструктуры.