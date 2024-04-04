Конгрессвумен украинского происхождения не поддержит новый пакет помощи Киеву

Конгрессвумен украинского происхождения из Республиканской партии США Виктория Спартц не станет голосовать за поддержку законопроекта о предоставление Украине $60 млрд, пишет Wall Street Journal.

Отмечается, что демократы рассчитывали на этничность Спартц в вопросе поддержки Украины.

Однако конгрессвумен неоднократно заявляла, что хотела бы услышать от Джо Байдена более четкую стратегию участия США в украинском конфликте и понять, как будет контролироваться расходование выделенных средств. Также, как и большинство республиканцев, Спартц настаивает на приоритетном финансировании внутренних программ.

Виктория Спартц (в девичестве – Кульгейко) родилась в 1978 году в Черниговской области. В США она переехала в 2000 году, а двадцать лет спустя стала первой этнической украинкой в Палате представителей, выиграв выборы в штате Индиана.

Сегодня агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится о том, что голосование по Украине в Палате представителей в очередной раз может затянуться.