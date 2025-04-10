По мнению Алекса Джонса, известного американского конспиролога, действия, предпринимаемые властями Украины и их западными союзниками против России, могут стать причиной начала ядерной войны. Об этом он рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

По словам Джонса, мир будет полностью разрушен. Нью-Йорк будет охвачен пламенем всего за две минуты, сообщил он журналисту.

«Что было бы, если российские аналоги Storm Shadow стояли в Канаде и Мексике, и они вдруг начали бы их запускать? Мы говорим о полном уничтожении мира. Нью-Йорк сгорит за две минуты, Даллас за пять. Это не шутки», — отметил он.

По мнению Джонса, в настоящее время в отношении России наблюдается уровень провокаций, сопоставимый с ситуацией, когда она начала бы отправлять беспилотные летательные аппараты в сторону Вашингтона.

«Представь, какой это уровень провокации. То же самое происходит в России… Все это происходит, потому что глобалисты ошибочно считают, что ядерную войну можно пережить», — добавил Джонс.

Ранее сообщалось, что третья мировая война с применением ЯО неизбежна в 2035 году.