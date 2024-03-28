Макрон: приглашение Путина на саммит G20 стоит обсудить с другими странами

Потенциальное приглашение президента РФ Владимира Путина на предстоящий саммит G20 в Бразилии стоит обсудить с остальными участниками союза. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Как заявил Макрон, в ходе подготовки к встрече стран G7 во Франции, перед ним стоял точно такой же вопрос. На тот момент ряд участников заявил о том, что не явится на встречу, если на нее приедет Путин, добавил президент Франции.

В то же время Макрон указал на то, что он не вправе учить бразильского лидера, и в этот раз именно он отвечает за решения о приглашении участников мероприятия. Французский лидер лишь пообещал Бразилии оказать помощь в дипломатической работе.