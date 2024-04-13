Константинов: рабочая группа сумела обосновать незаконность передачи Крыма Украине
Фото: [crimea.gov.ru]
Эксперты и юристы, которые входят в рабочую группу при крымском парламенте, сумели обосновать всю незаконность передачи полуострова в состав Украины. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. Его слова привели РИА Новости.
Он сам считает, что подобное решение принесло значительный ущерб Крыму. Оно повлекло за собой тяжелые геополитические последствия, именно поэтому необходимо в данный момент показать всю незаконность данного поступка.
«Группой при крымском парламенте, состоящей из экспертов и юристов, обоснована незаконность передачи Крыма в состав УССР», - заявил Константинов.
По его мнению, теперь осталось только принять соответствующие решения, как судебное, так и политическое. Они признают передачу Крыма в состав Украины не только незаконной, но и преступной.
Ранее Владимир Константинов напомнил президенту Макрону участь французских солдат, которые уже входили с оружием в руках на территорию Крыма. В итоге в Севастополе появилось Французское кладбище, там похоронено почти 30 тысяч иностранных военных, которые штурмовали город.