Эксперты и юристы, которые входят в рабочую группу при крымском парламенте, сумели обосновать всю незаконность передачи полуострова в состав Украины. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. Его слова привели РИА Новости .

Он сам считает, что подобное решение принесло значительный ущерб Крыму. Оно повлекло за собой тяжелые геополитические последствия, именно поэтому необходимо в данный момент показать всю незаконность данного поступка.

«Группой при крымском парламенте, состоящей из экспертов и юристов, обоснована незаконность передачи Крыма в состав УССР», - заявил Константинов.

По его мнению, теперь осталось только принять соответствующие решения, как судебное, так и политическое. Они признают передачу Крыма в состав Украины не только незаконной, но и преступной.

Ранее Владимир Константинов напомнил президенту Макрону участь французских солдат, которые уже входили с оружием в руках на территорию Крыма. В итоге в Севастополе появилось Французское кладбище, там похоронено почти 30 тысяч иностранных военных, которые штурмовали город.