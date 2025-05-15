Странам Запада сложно понять суть конфликта на Украине в силу их английского снобизма и имперских взглядов. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, понять этот конфликт может только русский человек.

Некоторые европейские страны так называемой «коалиции желающих», отметил он, хотят застолбить за собой право «раздербанить» Украину, продавливая свой вариант мира, в основе которого должно лежать признание поражения России.

В такой ситуации Запад не волнуют погибающие украинцы, разрушенная экономика мира, пояснил Константинов, все это заботит только Россию, так как для нас это не чужой народ.

Ранее сообщалось о том, что украинские военные взялись за подготовку вторжения в Брянскую область.