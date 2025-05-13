Украинские военные взялись за подготовку плацдарма, с которого они хотят ворваться в Брянскую область. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По данным микроблога, на украинской территории готовится кулак для пересечения границы с Брянской областью. В его состав входит порядка 1,5—2 тыс. военнослужащих 225-го батальона, которые усилены колумбийскими наемниками. Планируется, что все это войско пересечет границу с Брянской областью в том месте, где соединяются Климовский и Стародубский районы.

«По данным наших разведчиков, боевые действия противник планирует начать завтра. Во влажных фантазиях украинского командования: оккупировать российские территории для обмена их в ходе переговоров», — указали авторы сообщения.

Они добавили, что предыдущая подобная попытка была предпринята ВСУ в Белгородской области. В итоге российские военные не только освободили свою территорию, но и вошли на чужую.

Ранее сообщалось, что украинские военные попытались прорвать российскую границу во время действия перемирия, приуроченного к Дню Победы. ВСУ попытались пробиться на территорию Курской области, но были отбиты с потерями.