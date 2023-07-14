«Констатировал очевидный факт»: политолог оценил слова Орбана про утраченный суверенитет Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил , что Украина полностью утратила суверенитет. Он отметил, что страна лишилась денег и военной промышленности и теперь получает все от США и Запада. О перспективах государства, оказавшегося в таком положении, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал политолог Юрий Светов.

Эксперт отметил, что венгерский политик констатировал очевидный факт — Украина постоянно получает займы от США, Великобритании и других стран Запада. По разным оценкам, с февраля 2022 года объем военной помощи Киеву составил порядка 170 млрд долларов.

«Все боевые действия субсидируются из внешней помощи — это пресловутая коалиция 50 государств, она дает деньги Киеву. На содержание власти и всего прочего даются займы — понятно, что Украина не собирается возвращать эти деньги, она полагает, что все им обязаны давать», — объяснил политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Отвечая на вопрос о том, что ждет страну, оказавшуюся в таком положении, Светов привел в качестве примера Афганистан и Ирак.

«Чем закончился Афганистан? Американцы ушли, власть сменилась, теперь американцы еще и на эту власть наезжают, денег им не дают, им дальше дела нет. Что с Ираком произошло? Они ушли, а дальше выкарабкивайтесь, как хотите. И Украину ждет такой же конец — от нее ждут победы над Россией. Победы над Россией не будет», — подчеркнул эксперт.

У США появятся другие приоритеты, а люди, находящиеся у власти на Украине, обогатились за счет западной помощи и надеются, что найдут себе место в этом мире, подытожил Светов.

Ранее Орбан заявил, что если бы Вашингтон захотел мира и призвал Киев к переговорам, это произошло бы на следующее утро.