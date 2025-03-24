Конституционный суд Южной Кореи вернул премьера к власти

Агентство Yonhap сообщило , что Конституционный суд Республики Корея вынес решение против импичмента премьер-министра Хан Док Су. Это решение немедленно вернуло ему полномочия исполняющего обязанности президента.

В судейской коллегии, состоящей из восьми человек, голоса распределились следующим образом: большинство (пять) высказались за отмену импичмента, один судья воздержался, двое поддержали отстранение премьер-министра.

Четверо из пяти судей, поддержавших отмену импичмента, посчитали, что временное отстранение премьер-министром кандидатов Чо Хан Чхана, Чон Ге Сона и Ма Ын Хека, выбранных Национальным собранием, от должностей судей Конституционного суда, противоречит конституционным нормам и законодательству. Тем не менее суд счел это недостаточным основанием для импичмента.

Национальное собрание Южной Кореи настаивало на отстранении Хан Док Су, обвиняя его в непосредственном участии или «молчаливом одобрении/содействии» сговору с президентом Юн Сок Елем относительно возможного объявления чрезвычайного военного положения 3 декабря. Однако суд отклонил эти обвинения.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее суд отменил арест президента Юн Сок Еля.