Власти Франции были вынуждены освободить задержанный в Средиземном море нефтяной танкер Grinch, который подозревали в связях с Россией: Эммануэль Макрон признал в разговоре с Владимиром Зеленским, что для ареста таких судов не хватает законных оснований, а в Москве и вовсе опровергли причастность судна к РФ.

Громкая история с задержанием французскими ВМС нефтяного танкера Grinch, который западные СМИ поспешили записать в российский «теневой флот», завершилась юридическим фиаско Парижа. Судно пришлось отпустить, так как действующее законодательство не позволило властям республики не только конфисковать его, но даже удерживать дольше положенного срока. Подозрения в том, что танкер перевозил российскую нефть в обход санкций, не нашли документального подтверждения.

Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, категорично заявив, что никакой связи между задержанным судном и Россией нет. Такой конфуз стал темой телефонного разговора между Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским. Французский лидер, по данным источников, был вынужден оправдываться перед украинским коллегой, объясняя, что для полноценных арестов подобных судов необходимо менять национальные и европейские законы.

На данный момент все подобные попытки стран ЕС заканчиваются одинаково — освобождением кораблей. Международное морское право жестко защищает принцип свободы судоходства в открытом море, а незаконный захват иностранного судна может трактоваться как акт агрессии вплоть до casus belli (повода к войне). Пока европейские политики лишь говорят о борьбе с «теневым флотом», юристы разводят руками: реальных инструментов для этого у них нет.

