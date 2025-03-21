В разговоре с изданием The Telegraph бывший контр-адмирал Королевского флота Великобритании Крис Пэрри сообщил, что британские атомные подводные лодки, оснащенные баллистическими ракетами Trident, могут нанести удар по 40 городам России.

Пэрри считает, что Россия, будучи самой большой и протяженной страной в мире, не сможет отразить атаку баллистических ракет.

«Одна подводная лодка Trident способна очень быстро испепелить 40 российских городов. <…> Это должно заставить любого мирового лидера бояться», — сказал он.

В статье подчеркивается, что состояние ядерного флота Великобритании вызывает тревогу. Подводным лодкам класса Trident, находящимся на вооружении Королевского флота, уже более 25 лет. Два недавних испытания не увенчались успехом, что заставило некоторых усомниться в возможностях королевских ВВС эффективно способствовать ядерному сдерживанию.

Положение усугубляется тем, что ядерные ракеты для британского комплекса производятся в США, а в период ремонта потребность в технической поддержке со стороны Вашингтона возрастает. Учитывая изменение политического курса США по отношению к союзникам по НАТО, рассчитывать на помощь особо не приходится, сетует The Telegraph.

«Подводные лодки Trident старые, и это очевидная проблема. Когда что-то идет не так на подводной лодке, это может привести к катастрофе», — предупредил источник издания.

Ранее сообщалось, что премьер Британии Кир Стармер выделит Украине еще £1,6 млрд на войну с РФ.