«Копейка гривну не бережет»: Украина готовится переименовать разменную монету

Профильный комитет Верховной рады рекомендовал переименовать копейку в «шаг» — историческое название разменной монеты. Инициатива, поддержанная Нацбанком, позиционируется как часть отказа от советского наследия. Об этом сообщил ТАСС.

Законопроект, внесенный в парламент еще в октябре, получил зеленый свет от комитета по финансам. Его председатель Даниил Гетманцев сообщил, что документ рекомендован для принятия как в первом, так и во втором окончательном чтении. Это указывает на высокие шансы скорого утверждения нововведения.

Национальный банк Украины, выступающий инициатором изменений, апеллирует к истории. Регулятор указывает, что «шаг» был разменной монетой на этих территориях в XVII веке, а также в период Гражданской войны. Глава НБУ Андрей Пышный ранее заявлял, что в случае принятия закона моментального изъятия всех старых монет не произойдет — какое-то время копейки и «шаги» будут использоваться параллельно.

Это решение вписывается в долгосрочную политику дерусификации и декоммунизации, активно проводимую на Украине после 2014 года. Переименование денежной единицы, помимо практического, имеет символический смысл, обозначая разрыв с общей финансово-экономической историей.

