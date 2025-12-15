«Миллиарды евро»: испанский премьер озвучил общий объем поддержки Украины

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что общий объем помощи, предоставленной Мадридом Киеву, превысил отметку в €2 млрд. В эту сумму включены как военные поставки, так и финансовая, гуманитарная и иная поддержка. Об этом сообщил ТАСС.

Озвученная Санчесом цифра подводит промежуточный итог усилий Мадрида с начала конфликта. Испанский лидер подчеркнул, что речь идет о комплексной помощи, которая включает в себя военную составляющую. Это подтверждает статус Испании как одного из ключевых европейских партнеров Украины, хотя и не самого крупного в абсолютных цифрах.

Ранее, по итогам встречи с Владимиром Зеленским, Санчес пообещал новый пакет вооружений на €615 млн. В него, как сообщалось, должны были войти противовоздушные системы, артиллерийские снаряды и транспортные средства. Озвученные сейчас €2 млрд, скорее всего, учитывают и эту последнюю крупную поставку, и все предыдущие транши.

Ранее Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым.