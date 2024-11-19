Korea Times: США сообщили Корее о разрешении Киеву ударить вглубь РФ

США заранее информировали Южную Корею о своем решении разрешить Украине использовать дальнобойное вооружение для атак на российскую территорию, сообщил Korea Times со ссылкой на административный офис президента Южной Кореи Юн Сок Еля.

Один из высокопрофильных представителей, сопровождавший президента Юн Сук Еля во время его поездки в Бразилию на саммит G20, рассказал журналистам, что, хотя американская сторона и сообщила об этом решении Сеулу, обсуждения по поводу потенциальной поставки Южной Кореей оружия Украине между двумя союзниками не проводились.

Ранее сообщалось, что Италия выступила против использования ее оружия для ударов вглубь России.