Согласно мнению Константина Асмолова — кандидата исторических наук и ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН, Северная Корея рассматривает свое участие в сражениях за освобождение Курской области от украинской армии как своего рода «возврат долга кровью» России. Об этом он сообщил в интервью «Ленте.ру».

Эксперт по Корее отметил, что данное обстоятельство имеет большое значение для исторического самосознания обеих стран и существенно повлияет на развитие их дальнейших взаимоотношений. Ранее концепция совместного воинского обязательства играла ключевую роль только в отношениях между Северной Кореей и Китаем.

«Насколько я понимаю, участие в боях за Курскую область воспринимается как возвращение «долга кровью». То есть советская армия помогла в 1945 году освободить Корею, и вот северяне отплатили за это», — пояснил Асмолов.

Ученый также акцентировал внимание на значимости этого события для КНДР, отметив, что «поскольку впервые за очень долгое время Север открыто признал, что его войска воевали за пределами страны». Это является беспрецедентным случаем, свидетельствующим о готовности страны к более тесному военному сотрудничеству с Россией.

