Король Дании Фредерик X на фоне ситуации с Гренландией приказал убрать три короны с герба страны

В преддверии своего вступления на престол в январе 2024 года король Дании Фредерик X принял решение обновить государственный герб. Согласно информации, опубликованной в издании News Oresund, с герба будут убраны три короны.

В статье подчёркивается, что с XIV века, со времён Кальмарской унии, на гербе изображалась корона. Это вызывало немало разногласий со Швецией.

В новой версии герба Гренландии и Фарерских островов занимают второе и третье поля, а символы Дании и Южной Ютландии — первое и четвертое.

Напомним, 23 декабря прошлого года избранный глава Белого дома Дональд Трамп заявил о своем намерении приобрести Гренландию. В ответ на это Эгеде решительно отказал, подчеркнув, что остров не продаётся и не будет продаваться. Для США эта территория представляет ценность как стратегический пункт для действий на северных границах России. Кроме того, Гренландия богата редкими металлами, которые Вашингтон хотел бы получить.

Ранее сообщалось, что в своем новогоднем обращении премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что он стремится к независимости от Дании. По словам политика, пришло время для страны самостоятельно определять свое будущее, в том числе выбирать страны для тесного сотрудничества и торговых отношений. Он отметил, что отношения с Данией не привели к полному равенству.