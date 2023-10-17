Король Иордании заявил, что страна не может принять палестинских беженцев

Король Иордании Абдалла II заявил, что его страна не может принять беженцев из сектора Газа. Он отметил, что этот вопрос для правительства является «красной линией».

С таким заявлением король Иордании выступил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Слова Абдаллы II приводит ТАСС.

«Это красная линия. Никаких больше палестинских беженцев - ни в Иордании, ни в Египте. Эту проблему надо решать внутри сектора Газа и палестинских территорий на Западном берегу [реки Иордан], не нужно перекладывать ее на плечи других государств», – сказал король.

После арабо-израильской войны в 1948 году Иордания приняла порядка 2,4 млн палестинских беженцев. Палестинский народ на данный момент составляет не меньше 35% населения государства. Около 300 тысяч человек не получили подданство Иордании и продолжает жить в лагерях для беженцев.

Ранее Шольц в ходе пресс-конференции с монархом заявил о необходимости различать обычных палестинцев от ХАМАСа.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился после того, как боевики группировки ХАМАС выпустили 7 октября ракеты по израильским городам из сектора Газа – палестинского анклава, власть в котором принадлежит хамасовцам. В ответ на это Тель-Авив объявил о масштабной атаки на Газу, а также о намерении провести наземную операцию в секторе.