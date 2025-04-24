Король Нидерландов призвал тотально вооружиться

Король Нидерландов Виллем-Александр заявил о необходимости вооружить страну «до зубов». В четверг, 24 апреля, он посетил военную базу в провинции Лимбург, где пообщался с голландскими военными. Слова короля приводит газета Algemeen Dagblad.

Он отметил, что нынешние конфликты, включая бои на Украине, ясно демонстрируют, что свобода и мир не являются данностью, а требуют активных усилий для их защиты.

«И что нам действительно нужно подготовиться и вооружиться до зубов, чтобы продолжать жить в мире и безопасности», — сказал король Виллем-Александр.

Он также акцентировал внимание на необходимости перестройки оборонной промышленности Нидерландов, чтобы соответствовать современным требованиям безопасности.

Ранее телеканал RTL со ссылкой на конфиденциальную стратегию страны сообщил, что правительство Нидерландов уже сделало шаги в этом направлении, запланировав выделение более €1 млрд евро на развитие оборонной промышленности.

Отмечалось, что эти средства будут направлены на стимуляцию роста сектора в ответ на меняющиеся глобальные угрозы. В частности, в ноябре 2024 года власти выделили дополнительные €716 млн на нужды обороны из-за усиливающегося напряжения на континенте.

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что вопрос миротворцев на Украине остается на повестке дня.