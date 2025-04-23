В Бельгии заявили, что вопрос отправки миротворцев на Украину находится на повестке дня

Вопрос отправки европейских миротворцев на Украину остается на повестке дня. Об этом сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен, передает РИА Новости.

Глава бельгийского оборонного ведомства отметил, что обсуждение этого вопроса активно продолжается, хотя и ведется за кулисами.

«Мы мало об этом слышим, но эти обсуждения продолжаются очень активно за кулисами», — сказал Франкен.

Он подчеркнул, что формат миссии и необходимые меры для ее реализации еще предстоит уточнить. Бельгия планирует участвовать в этой миссии под руководством Франции и Великобритании, что, как отметил Франкен, позволит максимально эффективно организовать работу миротворческих сил.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее также подтвердил намерения отправить «силы сдерживания» на Украину. Однако, по его словам, эти силы не будут миротворцами в традиционном понимании, а их основная задача будет заключаться в сдерживании России.

Ранее в РИА Новости сообщили, что в Европе раздумывают отправить на Украину не солдат в «голубых касках», а наблюдателей.