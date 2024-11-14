Коротченко: появившаяся в польском Редзиково американская база ПРО несет для РФ ядерную угрозу

Открывшаяся в минувшую среду, 13 ноября, в Польше в местечке Редзиково американская база противоракетной обороны может нести потенциальную ядерную угрозу для России. На это в интервью РИА Новости указал военный аналитик и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

В качестве подтверждения своих предположений собеседник журналистов пояснил, что установки вертикального пуска ракет Mk 41 VLS, которые размещены в Редзиково, без проблем позволяют запустить с них, помимо снарядов ПВО, крылатые ракеты «Томагавк», что могут нести в себе ядерный боезаряд.

«При этом узнать о такой замене заранее крайне проблематично — для этого понадобятся агентурные источники на самом объекте», — констатировал Коротченко.

Эксперт подчеркнул, в свете произошедшего в Польше России необходимо как можно скорее скорректировать часть военной и ядерной доктрин, включив в них пункт об мгновенном уничтожении американской базы противовоздушной обороны в Польше в случае реального военного конфликта с НАТО.

Ранее власти Польши признались, что появившаяся на севере страны американская база нужна для противодействия РФ. Такое заявление на церемонии открытия объекта сделал президент страны Анджей Дуда.