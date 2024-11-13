В Польше признали антироссийскую направленность новой ракетной базы

Американская противоракетная база Aegis, которая начала действовать на севере Польши, запущена в строй для противостояния РФ. Это признал польский президент Анджей Дуда. Он заявил об этом во время церемонии открытия базы, его слова привело национальное телевидение этой страны.

Президент Польши Дуда и генсек НАТО Рютте приняли участие в открытии базы Aegis. Объект принадлежит Соединенным Штатам, он будет заниматься, по официальной версии, противоракетной обороной. При этом польский лидер заявил, что в данный момент предназначение этой базы ПРО — противостояние России.

В то же время в начале строительства этого объекта считалось, что ее цель — перехватывать ракеты, которые будут запущены по удаленным территориям, например, из Ирана. Изначально речь о защите Польши даже не заходила. Об этом заявил сам Дуда во время своего выступления.

В то же время в России заявили, что в случае прямого конфликта между Россией и НАТО, база Aegis легко уничтожается. Она находится в зоне поражения российскими оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», которые размещены в Калининградской области.