В ответ на удар ВСУ ракетами Taurus по территории РФ российские силы могут нанести удар по заводу в Германии с помощью «Орешника», сообщил в беседе с РИА Новости Игорь Коротченко, военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона».

В случае если Вооружённые силы Украины применят крылатые ракеты Taurus для нанесения ударов по целям, находящимся в глубине территории России, и это будет подтверждено, мы будем рассматривать это как акт войны Германии против России, подчеркнул Коротченко.

Он обратил внимание на то, что необходимо уже сейчас разрабатывать план действий в случае подобного развития ситуации.

Атака на завод-производитель Taurus, который является единственным в Германии, не представляет угрозы для жизни людей. Завод расположен в отдалённом и безлюдном месте, поэтому удар по нему в тёмное время суток не приведет к человеческим потерям.

По его мнению, в качестве ответного удара можно использовать два гиперзвуковых ракетных комплекса «Орешник», что уже успели навести шороху на Западе.

Ранее сообщалось, что заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о ракетах Taurus — это попытка уйти от публичного обсуждения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.