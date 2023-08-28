Коррупционные преступления и грехи сына: грозит ли Байдену импичмент

Республиканцы в Конгрессе США увидели повод для вынесения импичмента президенту Джо Байдену. По словам конгрессмена Кевина Маккарти, семья Байдена вовлечена в «культуру коррупции». Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу.

Политолог Алексей Ванифатов считает, что процедура импичмента нынешнему президенту не пройдет голосование в Сенате страны. По его мнению, демократическое большинство не поддержит инициативу республиканцев.

«Но тот факт, что такая процедура запущена, сильно ударит по рейтингу Байдена и позволит еще большему количеству американцев узнать о коррупционных преступлениях своего лидера», — пояснил Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт утверждает, что рейтинг Байдена падает из-за неудачного хода украинского контрнаступления, а также преступлений, в которых замешан сын президента Хантер.

«Сын президента играет главную роль в коррупционных действиях отца. Прикрываясь им, Хантер Байден проводит свои сделки. А бывший главный прокурор Украины, который мог расследовать их преступления, был отправлен в отставку. Наверняка по требованию Байдена-старшего», — поделился своим мнением собеседник издания.

Ванифатов также добавил, что даже неудачная процедура импичмента поможет американцам критически посмотреть на Джо Байдена. Он считает, что у него все меньше шансов снова занять пост президента после выборов 2024 года.

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