Косачев прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа

Комментируя недавнюю беседу между президентами России и США, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил в своем телеграм-канале, что Дональд Трамп первым осознал, что Россия — такой же субъект международных отношений, как и все остальные.

По итогам переговоров Путина и Трампа, по словам Косачева, складывается впечатление о формировании двух консультационных групп: российско-американской, нацеленной на мирное урегулирование, и украинско-европейской, ориентированной на продолжение конфликта.

Косачев подчеркнул, что европейские страны пытаются вовлечь Трампа в свою группу, где Украина рассматривается как самостоятельная сторона, а Россия — как объект воздействия.

Он выразил надежду, что Трамп осознает, что Украина превращена в инструмент и проект, что подрывает стабильность в Европе и несет угрозу глобального конфликта.

По мнению Косачева, ни Америка при Трампе, ни Россия при Путине не заинтересованы в таком развитии событий. Именно это общее понимание является объединяющим фактором и стимулом для обеих стран двигаться к миру, а не к эскалации конфликта.

Ранее Трамп назвал Путина после общения по телефону «приятным джентльменом».