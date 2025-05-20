Косачев прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа
Косачев: Трамп понял, что Россия является таким же субъектом, как и остальные
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Комментируя недавнюю беседу между президентами России и США, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил в своем телеграм-канале, что Дональд Трамп первым осознал, что Россия — такой же субъект международных отношений, как и все остальные.
По итогам переговоров Путина и Трампа, по словам Косачева, складывается впечатление о формировании двух консультационных групп: российско-американской, нацеленной на мирное урегулирование, и украинско-европейской, ориентированной на продолжение конфликта.
Косачев подчеркнул, что европейские страны пытаются вовлечь Трампа в свою группу, где Украина рассматривается как самостоятельная сторона, а Россия — как объект воздействия.
Он выразил надежду, что Трамп осознает, что Украина превращена в инструмент и проект, что подрывает стабильность в Европе и несет угрозу глобального конфликта.
По мнению Косачева, ни Америка при Трампе, ни Россия при Путине не заинтересованы в таком развитии событий. Именно это общее понимание является объединяющим фактором и стимулом для обеих стран двигаться к миру, а не к эскалации конфликта.
Ранее Трамп назвал Путина после общения по телефону «приятным джентльменом».