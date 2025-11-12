Ковер из долларов: на Украине обнаружили бизнес на дезертирах

На Украине пресекли деятельность преступной группировки в Запорожье, которая организовала бизнес на дезертирстве из ВСУ, сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в своем телеграм-канале.

Злоумышленники создали схему для организации нелегальных побегов военнослужащих за границу.

Организатором преступного сообщества выступил сотрудник правоохранительных органов, который действовал вместе с коллегой и двумя гражданскими лицами. Группировка осуществляла свою деятельность на территории всей Украины, устанавливая стоимость услуг по организации побега в размере до $20 тыс.

По информации ведомства, преступники предоставляли клиентам поддельные документы, организовывали транспорт и обеспечивали укрытие на время переправки через границу.

В рамках расследования в местах проживания фигурантов были проведены обыски. В результате правоохранители обнаружили почти $130 тыс. наличными. В одной из квартир деньги были разложены на полу в виде своеобразного ковра.

Дополнительно силовики изъяли документы, мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие доказательства противоправной деятельности.

Все участники группировки подозреваются в совершении преступлений, связанных с незаконной переправкой лиц через государственную границу и пособничеством в дезертирстве.

