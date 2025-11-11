$3 млн долларов за МиГ-31 с «Кинжалом»: ГУР Украины пыталось завербовать российских летчиков

Раскрыты детали подготовленной украинскими спецслужбами операции по угону российского истребителя. Подробностями с «Лентой.ру» поделился Центр общественных связей ФСБ России.

По информации ведомства, сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины пытались завербовать российских летчиков для перегона самолета МиГ-31, оснащенного гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».

По данным ФСБ, осенью 2024 года представители ГУР вышли на контакт с двумя российскими военными летчиками. Представители украинских спецслужб представились журналистами международного издания Bellingcat.

Вербовщики предложили пилотам денежное вознаграждение в размере $3 млн за перелет на истребителе и его посадку на одном из украинских аэродромов.

Российские военнослужащие своевременно проинформировали об этом предложении свое руководство, которое, в свою очередь, передало информацию в органы государственной безопасности.

Специалисты ФСБ провели оперативные мероприятия и установили, что реальной целью операции была подготовка масштабной международной провокации.

Согласно разработанному сценарию, угнанный самолет МиГ-31 должен был оказаться в воздушном пространстве в районе расположения одной из авиабаз НАТО на территории Румынии.

На этом этапе истребитель планировалось уничтожить с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО). Это позволило бы представить инцидент как агрессивные действия российской авиации против объектов НАТО.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, подозреваемого в государственной измене.