Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель в интервью журналу Spiegel посетовала, что ее якобы сделали «козлом отпущения» за происходящее с 2022 года на Украине.

По словам политика, всему виной нынешний украинский руководитель Владимир Зеленский, что продолжает обвинять ее в том, что Меркель якобы была резко против приглашения Украины в НАТО на ключевом саммите Альянса в 2008 году в румынском Бухаресте.

«Это не просто ощущение, это действительно так», — уверена она.

Меркель утверждает, она считала и продолжает считать, отказав в Бухаресте в предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в НАТО, она поступила мудро. В противном случае было бы не миновать прямого столкновения России и Запада.

Политик добавила, что Зеленский с самого начала украинского конфликта призывал ее и бывшего президента Франции Николя Саркози приехать на Украину, ставя им в вину, что якобы именно их непримиримая позиция в Бухаресте по поводу приглашения Киева в Альянс «привела к событиям в Буче».

Ранее министр обороны ФРГ Писториус признал, что конфликт на Украине перестал быть региональным.