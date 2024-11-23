Министр обороны ФРГ Писториус признал, что конфликт на Украине перестал быть региональным

Министр обороны Германии Борис Писториус охарактеризовал ситуацию на Украине, заявив, что конфликт на ее территории перестал быть локальным.

Таким мнением, передает DPA, он поделился на встрече, организованной близким к Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Фондом имени Фридриха Эберта.

По словам Писториуса, война на Украине уже давно вышла за пределы региона и затрагивает интересы и безопасность стран далеко за ее пределами.

Глава оборонного ведомства ФРГ также сделал акцент на том, что Россия полностью перешла к военной экономике. По словам Писториуса, РФ произвела за три месяца такое количество оружия и боеприпасов, которое равно годовым объемам производства всего Европейского Союза (ЕС).

Писториус также отметил, что безопасность Германии становится все более уязвимой. Он призвал к активным инвестициям в обороноспособность страны. Министр обороны подчеркнул, что обеспечение защиты и предотвращение потенциальных угроз являются важными задачами для правительства.

Германия, по мнению министра, должна быть готова к новым вызовам и активно развивать свои военные возможности.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Украина не вправе принимать решение о переговорах с РФ самостоятельно.