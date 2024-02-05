«Крайне неудачное начало»: МИД вызвал нового посла Израиля Симону Гальперин

Нового посла Израиля в России Симону Гальперин вызовут в МИД из-за ее неприемлемых высказываний, сообщили ТАСС во внешнеполитическом ведомстве.

Симона Гальперин стала чрезвычайным и полномочным послом в РФ с 1 января 2024 года. В МИД России отметили, что ее заявления стали «крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двухсторонних отношений в интересах двух государств».

В интервью «Ъ» Гальперин заявила, что Россия не сразу осудила удары ХАМАС по Израилю. Также она обвинила Москву в том, что Москва не поддерживает усилия Израиля по «борьбе с терроризмом», указав, что деятельность палестинской группировки ХАМАС не запрещена в России.

В МИД РФ подчеркнули, что слова израильского посла искажают российские внешнеполитические подходы и исторические реалии.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что переговоры по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников зашли в тупик по вине Израиля.