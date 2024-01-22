NBC: Израиль не стремится добиться мира в секторе Газа

Переговоры по освобождению заложников, которых палестинское радикальное движение ХАМАС удерживает в секторе Газа, остаются в тупике по вине Израиля. Об этом сообщает телеканал NBC News , ссылаясь на анонимного дипломата.

Отмечается, что израильская сторона не соглашается на требования хамасовцев о постоянном прекращении огня, в связи с чем переговоры зашли в тупик.

«Переговоры по поводу освобождения заложников в секторе Газа находятся в тупике из-за требования ХАМАС о постоянном прекращении огня», — говорится в соббщении.

Несмотря на это, сообщает телеканал, стороны согласовали определенные механизмы по освобождению заложников, но Израиль все равно препятствует прекращению огня. Как сообщает NBC News, соглашение между сторонами предусматривает прекращение боевых действий больше чем на месяц с поэтапным освобождение пленных в обмен на палестинских заключенных.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 года после того, как боевики ХАМАС выпустили по Израилю порядка пяти тысяч ракет, а также вторглись через южную границу с сектором Газа в государство, откуда в заложники забрали до 250 человек.

В ответ на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала ранее анонсированную наземную операцию по уничтожению пунктов ХАМАС, а также складов с их оружием.

Ранее мы сообщали, что Израилю удалось ликвидировать до 30% боевиков ХАМАС в секторе Газа. Об этом писало издание The Street Journal. Отмечалось, что до начала обострения конфликта, ХАМАС насчитывал порядка 25-30 тысяч бойцов.

Также мы сообщали, что армия Израиля намерена проводить операции в секторе Газа более интенсивно.