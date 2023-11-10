Красный полумесяц обвинил Израиль в обстреле отделения интенсивной терапии в Газе

Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) обвинило Израиль в обстреле больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа, а именно – отделения интенсивной терапии. Об этом PRCS сообщило в своих соцсетях в пятницу, 10 ноября.

«Оккупационные войска Израиля открыли огонь по отделению интенсивной терапии в больнице «Аль-Кудс», – говорится в сообщении организации.

Ранее PRCS сообщило, что приняло 106 грузовиков с гуманитарной помощью, которые прибыли в сектор Газа через КПП «Рафах», расположенный на границе анклава и Египта.

7 октября палестинское радикальное общество ХАМАС выпустило по Израилю от 2,5 до 5 тысяч ракет, таким образом объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Кроме того, боевики группировки вторглись в южную часть Израиля, откуда в заложники взяли до 250 человек.

В ответ на это Израиль пригрозил начать наземную операцию в секторе Газа. Официально она началась 27 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже больше месяца наносит удары по палестинскому анклаву. Ежедневно сообщается о сотнях погибших и раненных. Также ЦАХАЛ информирует о ликвидации боевиков ХАМАС и пунктов их базирования, в том числе и туннелях.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что сектор Газа превратился в кладбище детей.

10 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после окончания наземной операции в регионе будет установлен контроль по безопасности, который будет включать полную демилитаризацию.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты: Израиль усиливает бомбардировки сектора Газа и ведет наземную наступательную операцию. На фоне происходящего неизвестным остается одно — что же будет с жителями территории, которую штурмует ЦАХАЛ. Разбираемся в нашем материале.