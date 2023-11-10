Нетаньяху рассказал, что будет с Газой после завершения наземной операции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что после завершения наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, там будет установлен полный контроль по обеспечению безопасности.

Об этом израильский лидер сообщил в пятницу, 10 ноября, во время встречи с главами муниципалитетов юга Израиля. Его слова приводит израильский телеканал «12».

«После ликвидации ХАМАС в секторе Газа будет установлен израильский контроль безопасности, включая полную демилитаризацию, чтобы гарантировать отсутствие угрозы со стороны Газы», – сказал Нетаньяху.

Ранее мы сообщали, что Евросоюз планирует ввести санкции в отношении палестинской радикальной группировки ХАМАС. О том, будут ли введены какие-либо ограничения в отношении Израиля, не сообщалось.

Накануне мы также сообщили, что Израиль договорился с ХАМАС об обмене заложниц в секторе Газа.

7 октября на Ближнем Востоке началось обострение палестино-израильского конфликта, в результате которого обе стороны противостояние несет колоссальные жертвы. Ежедневно страдает мирное население секторе Газа, поскольку с конца октября ЦАХАЛ проводит в анклаве наземную операцию.