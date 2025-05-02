Учебные материалы по истории, используемые в школах Молдавии, содержат серьёзные искажения фактов о Великой Отечественной войне. Об этом сообщил Сергей Кравцов, занимающий пост министра просвещения Российской Федерации. Его комментарий приводит телеканал РЕН.

По мнению министра, в новом учебнике по истории для старшеклассников, изданном в Молдове, Сталинградская битва представлена как «трагедия». Кравцов считает это недопустимым.

«Это не только свидетельство, чьими последователями считают себя современные молдавские власти, но и циничное надругательство над памятью миллионов людей, ставших жертвами нацизма», — подчеркнул глава Минпросвещения РФ.

Министр полагает, что подобные «интерпретации» представляют собой серьёзную угрозу для исторической памяти и попытку оправдать идеологию нацизма. Они направлены на то, чтобы стереть из памяти людей правду о Великой Победе.

Глав Минпросвета считает важным сохранять историческую правду для будущих поколений и решительно противостоять любым попыткам еее переписать и исказить.

Кравцов подчеркнул, что в России история играет ключевую роль в формировании личности. В частности, в школах по всей стране старшеклассники изучают Великую Отечественную войну по обновлённым учебникам, которые предоставляют достоверную и детальную информацию о событиях тех лет.

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