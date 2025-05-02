Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, в интервью телеканалу RT подчеркнул, что все страны мира хорошо осведомлены о том, кто сыграл ключевую роль в разгроме нацистской Германии.

Накануне президент США Дональд Трамп назначил 8 мая днем победы во Второй мировой войне. Также он подчеркнул, что считает, якобы именно Штатам удалось сломать хребет фашистской гидре и победить гитлеровскую Германию.

В ответ на заявление президента США Дональда Трампа о том, что 8 мая в Соединенных Штатах будет отмечаться День Победы во Второй мировой войне, Алексей Джабаров напомнил, что попытки переписать историю предпринимаются снова и снова.

Кроме того, он напомнил статистические данные о числе жертв с обеих сторон.

«Американцев погибло в годы Второй мировой войны 400 тыс., а советских граждан — 27 млн. Не могли 400 тыс. решить исход войны. При всем уважении и светлой им памяти. Они воевали хорошо, особенно в последние месяцы войны», — добавил Джабаров.

Ранее сообщалось, что французские власти не стали приглашать представителей РФ на празднование Дня Победы.