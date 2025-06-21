Кравцов отшутился на вопрос об ошибке в слове «праздник»

Министр просвещения России Сергей Кравцов с улыбкой воспринял распространенную в Сети фотографию, где в поздравлении для «Артека» была допущена ошибка в слове «праздник». Своим мнением на этот счет он поделился в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее в интернете действительно распространилась фотография, на которой вместо слова «праздник» написано «празник» (то есть пропущена буква «д»). Отмечалось, что подпись принадлежит именно Кравцову. Фотография вызвала многочисленные обсуждения в соцсетях.

«Видимо, кто-то решил пошутить: создал эту картинку и начал рассылать. Дальше, как вы знаете, в современном мире информация распространяется очень быстро. Некоторые телеграм-каналы подхватили новость, как это часто бывает, без проверки — так и получилась "сенсация" на пустом месте», — отметил Кравцов.

Глава ведомства отметил, что отнесся к распространившемуся фейку «с улыбкой». Он подчеркнул, что изображение стало продуктом работы фоторедактора, и ответственность за него лежит исключительно на авторе этого изображения.

Кравцов также пригласил всех, кому интересна эта ситуация, посетить детский центр «Артек» лично.

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