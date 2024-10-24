Украина переходит от мягкой украинизации к более жесткому курсу в новом витке языковой политики, заявил «Украинской правде» уполномоченный по защите государственного языка страны Тарас Креминь.

Он подчеркнул, что начиная с момента вступления в силу языкового закона, прошедшего пятилетний путь, теперь основной акцент будет сделан на строгом контроле за его соблюдением.

«Теперь ничего другого, кроме наступательной украинизации, которая пришла на смену кроткой, я не вижу», — сказал Креминь.

По словам уполномоченного по защите государственного языка, уровень политической поддержки украинского языка сегодня находится на «невероятно высоком» уровне. По его словам, это открывает новые возможности для дальнейшего утверждения украинского в различных сферах жизни.

Креминь обозначил необходимость постоянного внимания властей к вопросам государственной языковой политики как важнейшую задачу.

Креминь даже сравнил использование нескольких языков в стране с шизофренией, утверждая, что такая практика может вызывать «психическое расстройство». Он отметил, что нельзя одновременно говорить на нескольких языках, так как это дезориентирует и создает проблемы.

Теперь украинские власти готовятся внедрить новые меры, которые обеспечат более строгое соблюдение языкового законодательства.

Ранее сообщалось, что на Украине выявили 630 групп, помогавших военнообязанным уехать из страны.