Накануне встречи с американским президентом Дональдом Трампом, российский лидер Владимир Путин планирует посетить ряд регионов в рамках рабочей поездки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Песков пояснил, что президент часто использует поездки на восток для посещения различных регионов, таким образом, совмещая внутренние дела с международными. Он подчеркнул, что и предстоящая поездка не станет исключением из этой практики.

Представитель Кремля также отметил, что подготовка к саммиту между лидерами России и США была проведена оперативно, несмотря на ограниченные сроки, все необходимые аспекты были учтены.

Ранее сообщалось, что Трамп готов к территориальным уступкам на Украине вопреки обещаниям.