Кремль: Москва ждет ответа от Киева на предложение о создании рабочих групп

Украина до сих пор не ответила на предложение Москвы о создании рабочих групп для решения актуальных вопросов. Об этом журналистам в понедельник, 28 июля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона предлагала сформировать три группы — по политическим, военным и гуманитарным вопросам, которые должны работать в онлайн-формате для эффективного взаимодействия, в том числе по обмену пленными.

«Нет, пока нет понимания на этот счет. Ждем», — сообщил Песков.

23 июля в Стамбуле состоялся уже третий раунд переговоров между представителями России и Украины. На этой встрече стороны смогли договориться об обмене военными и гражданскими лицами, однако инициатива Москвы о создании рабочих групп пока не нашла отклика у украинских властей.

Ранее сообщалось, что Украина впервые выдала России ее гражданина, воевавшего в рядах ВСУ.