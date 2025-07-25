Украина передала России студента из Чувашии, воевавшего в ВСУ

Украина впервые передала России россиянина, добровольно воевавшего в рядах ВСУ. Им оказался студент из Чувашии, которого после возвращения поместили в СИЗО. Об этом сообщает Lenta.ru.

23 мая Украина передала России 120 гражданских, среди которых оказался Алексей Герасимов* — уроженец Чебоксар, воевавший в составе ВСУ. После возвращения его внесли в список террористов и экстремистов, а сейчас он находится в следственном изоляторе.

Герасимов присоединился к Сибирскому батальону** после 2023 года, но отказался воевать без официального контракта с ВСУ. Девять месяцев он провел в миграционном лагере, пока суд не постановил депортировать его в Россию.

Сослуживцы описывают Герасимова как «хлипенького» молодого человека, увлекавшегося эзотерикой и идеями независимости Чувашии.

Ранее Минобороны показало кадры с возвращенными из плена военнослужащими РФ.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** организация признана террористической и запрещена в РФ