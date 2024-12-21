Ракеты, выпущенные Вооруженными силами Украины по территории Российской Федерации, были определенно наведены специалистами из США, сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Его слова приводит РИА Новости.

Как подчеркнул Песков, таким образом, США продолжают нести звание недружественной по отношению к России страны.

«США — это недружественная страна. Американские ракеты стреляют по нашей территории. И их наводят американские специалисты», — сказал Песков журналистам.

В продолжение темы Песков подчеркнул, что дальнейшее развитие отношений между Россией и Соединенными штатами будет определяться тем, какие действия и заявления предпримет американская сторона.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался по поводу размещения ракет НАТО в Польше. Он предложил западным экспертам определить конкретную цель для поражения «Орешником» в Киеве ради эксперимента, выразив готовность России в его проведении. Путин также заявил, что в том случае, если США поставят Украине системы ПВО THAAD, то в руках России окажутся данные об этом вооружении. Российская сторона попросит «наших ребят на Украине», и те передадут Москве ценные и современные решения, использованные в этих комплексах, если они там присутствуют.

Выступая в Брюсселе, глава киевского режима Владимир Зеленский, похоже, настолько перепугался от сказанного российским лидером, что трусливо перешел на оскорбления в отношении главы российского государства. Комментируя предложение Путина, он назвал его «отморозком».