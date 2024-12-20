Зеленский обозвал Путина «отморозком» за предложение померяться «Орешниками» в Киеве

Озвученная президентом России Владимиром Путиным в ходе прошедшей накануне в Москве прямой линии идея устроить «технологическую дуэль» с ударом российского новейшего гиперзвукового комплекса «Орешник» по Киеву вызвала там самую настоящую истерику.

Ранее Путин высказался по поводу размещения ракет НАТО в Польше. Он предложил западным экспертам определить конкретную цель для поражения «Орешником» в Киеве ради эксперимента, выразив готовность России в его проведении. Путин также заявил, что в том случае, если США поставят Украине системы ПВО THAAD, то в руках России окажутся данные об этом вооружении. Российская сторона попросит «наших ребят на Украине», и те передадут Москве ценные и современные решения, использованные в этих комплексах, если они там присутствуют.

Выступая в Брюсселе, глава киевского режима Владимир Зеленский, похоже, настолько перепугался от сказанного российским лидером, что трусливо перешел на оскорбления в отношении главы российского государства. Комментируя предложение Путина, он назвал его «отморозком».

«Вы считаете что это адекватный человек? Ну отморозки просто» — заявил Зеленский, цитата по AFP.

Напомним, 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе объединенной с итоговой пресс-конференцией прямой линии успел ответить на десятки вопросов репортеров в студии Гостиного двора в Москве и простых россиян. Речь шла обо всем: об экономике, мигрантах, работе спецслужб, международной повестке и, конечно же, основной темой является обсуждение проводимой Россией спецоперации на Украине. Мероприятие транслировали ведущие федеральные СМИ РФ. Прямая линия длилась 4 часа 27 минут. Было задано около 70 вопросов.

Ранее сообщалось, что задавший вопрос Путину журналист NBC Симмонс сбежал с прямой линии с рюкзаком за плечами.