Кремль не раскрыл детали личного подарка Путина Трампу

Пресс-служба Кремля воздерживается от разглашения деталей касательно личных презентов, врученных президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на запрос ТАСС о предполагаемом портрете Дональда Трампа, написанном российским живописцем, который якобы был подарен американскому лидеру.

Представитель Кремля подчеркнул, что речь идет о сугубо личном подарке, переданном президентом РФ своему коллеге из США.

Недавно специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф сообщил, что после встречи в Кремле, состоявшейся 13 марта, он доставил Трампу подарок от Путина.

По словам Уиткоффа, российский президент «заказал у известного российского мастера кисти великолепный портрет президента Трампа». Спецпосланник добавил, что американский лидер был «искренне растроган» этим жестом.

Утром 24 марта Трамп резко раскритиковал собственный портрет, представленный в Законодательном собрании штата Колорадо, предположив, что искажение его образа было преднамеренным.