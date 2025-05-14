Кремль не раскрыл состав делегации на переговоры в Стамбуле

В Кремле пока не разглашают информацию о членах российской делегации, которая отправится на переговоры в Стамбул. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, сообщил журналистам на пресс-конференции, что состав делегации будет объявлен позднее, после распоряжения главы государства.

Согласно данным, предоставленным представителем Кремля, российская сторона планирует прибыть в Стамбул 15 мая и ожидать там прибытия украинской делегации.

Юрий Ушаков, помощник президента России по внешней политике, в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину отметил, что состав российской делегации на переговорах в Стамбуле будет сформирован исходя из необходимости обсуждения как политических, так и технических аспектов.

Ранее Лула да Силва заявил, что передаст Путину просьбу Зеленского о перемирии.