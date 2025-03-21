По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, утверждения Киева о причастности России к подрыву газораспределительной станции «Суджа» в приграничном районе Курской области являются абсурдными. Фрагмент интервью Пескова опубликовали в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина, работающего на телеканале «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Заявления украинского руководства, обвиняющие Россию в повреждении газоизмерительной станции «Суджа», вновь демонстрируют степень доверия, которую можно оказывать киевскому правительству, отметил Дмитрий Песков.

Согласно информации, предоставленной Министерством обороны РФ, украинские власти целенаправленно осуществили подрыв газоизмерительной станции «Суджа» в ночь на 21 марта.

Объект находится в непосредственной близости от российской границы, на территории Курской области, и получил серьезные повреждения.

В Минобороны РФ квалифицировали этот инцидент как преднамеренную провокацию со стороны Украины, имеющую целью дискредитацию мирных усилий, предпринимаемых президентом США Дональдом Трампом.